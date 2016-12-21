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Федерация фигурного катания оценила шансы Плющенко на поездку в Пхенчхан
Спорт

Федерация фигурного катания оценила шансы Плющенко на поездку в Пхенчхан

Вчера 15:59
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Федерация фигурного катания оценила шансы Плющенко на поездку в Пхенчхан

Москва, 21 декабря. Фигурист Евгений Плющенко сохраняет все шансы на поездку на Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане, заявил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

Ранее стало известно, что спортсмен не вошел в расширенный состав сборной России на зимнюю Олимпиаду-2018. Однако, по словам Горшкова, отсутствие Плющенко в расширенном списке Олимпийского комитета России просто «технический момент».

«Евгений остается членом сборной России. У него, как и у других фигуристов, есть шансы выступить на Олимпийских играх. Многое будет зависеть от состояния его здоровья», — рассказал глава ФФКР газете «Известия».

Он также особо подчеркнул, что Плющенко не уведомлял федерацию о прекращении карьеры, поэтому, если у он захочет участвовать в ОИ, то ФФКР его поддержит. «Крайний срок решения этого вопроса — предолимпийский чемпионат России», — уточнил Горшков.

 

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Ярослава Замысловатова
#евгений плющенко
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