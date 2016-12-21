Павлив: Украина никогда не будет членом ЕС — это слова, милые слуху рядового европейца

Евросоюз, как оказалось, не просто не намерен принимать Украину в свои ряды, но даже не рассматривает ее как потенциального кандидата на вступление.

«Украина сегодня не может быть страной-кандидатом в члены Европейского союза. Данный вопрос и сама проблема не стоят в повестке дня по очевидным причинам», — заявил в связи с этим Хьюг Мингарелли, посол Евросоюза в Киеве.

Впрочем, о каких именно «очевидных причинах» идет речь, господин Мингарелли уточнять не стал. Федеральное агентство новостей обратилось к Михаилу Павливу, украинскому политологу, директору Фонда гуманитарных стратегий с просьбой прокомментировать очередную неудачу Киева на пути к светлому европейскому будущему.

«Изменилась политическая повестка в самом ЕС. Если бы этот вопрос был на повестке дня в 90-х или даже в начале 2000-х — допустим такую ситуацию гипотетически, — то Украина вполне могла получить статус кандидата. Вполне. Конец 70-х, 80-е, 90-е, даже начало 2000-х — это было время объединительных процессов в Европе. Эти процессы были сопряжены с расширением, экспансией, с завоеванием новых рынков. Ключевая установка ЕС была завязана тогда на идеологические доктрины и принципы.

Сейчас ситуация прямо противоположная. В самом Евросоюзе правят бал евроскептики. Сама европейская экономическая модель, по мнению большинства экспертов, потерпела крах. Соответственно, доктринально идея расширяющейся «Большой Европы» проигрывает», — приводит свою точку зрения эксперт.

Политики — всегда люди, живущие в настоящем, ориентирующиеся на актуальную, конъюнктурную повестку дня, добавляет он. Конечно же, они эксплуатируют эти евроскептические настроения. Как мы видели на примере Голландии, этим скептикам очень легко формулировать понятные и приятные уху и сердцу среднего европейского избирателя послания и посылы. В числе прочих это и посыл о том, что Украина не будет принята в ЕС, что она не рассматривается даже в качестве потенциального его члена.