Хореограф Амос Бен Таль: Стараюсь избегать клише – и в искусстве, и в отношении к России. ФАН-ТВ

Танцевальный авангард из Европы представили в Петербурге. Впервые в истории на берега Невы приехал голландский танцевальный коллектив OFFProjects, который предлагает зрителю сбросить оковы цифрового мира и перейти в автономный режим. Хореограф и композитор проекта, голландец с израильскими корнями Амос Бен Таль считает предлагает особый рецепт для погружения в иную реальность: по его мнению, для этого необходимо правильно скомпоновать движения, свет и звук. ФАН-ТВ находится в Музее и галереях современного искусства «Эрарта», где выясняет у голландских мастеров секреты создания уникального мира. В эксклюзивном интервью мастер рассказал о том, почему искусство важно всем без исключения, и как важно избегать клише в творчестве и в жизни.

Амос Бен Таль в эксклюзивном интервью ФАН-ТВ рассказал о своем творчестве и о том, как оно смыкается с обычной жизнью.

– В своем спектакле вы предлагаете зрителю отключиться от внешнего мира. Хотелось бы спросить, зачем и какими способами это будет достигнуто?

– Спектакль «Offline» – это некая история без сюжета. Это событие-хэппенинг, в котором артисты приглашают зрителя постоянно взаимодействовать с танцовщиками, с музыкой, пространством и светом и таким образом отключиться от вошедшего в привычку общения посредством мобильных телефонов и Интернета.

– Вы представили свою постановку во многих городах Европы. Думаете, российский зритель оценит ее по достоинству?

– Ответ на этот вопрос мы получим через полтора часа, когда спектакль закончится. Тогда мы точно сможем сказать, как отнеслась к нему российская публика. Но на самом деле, мы пробуем сделать этот спектакль неким универсальным событием и действом. Каждый человек, вне зависимости от страны проживания или национальности, реагирует на музыку, любит движения… Просмотр и участие в этом спектакле – это не о том, нравится или не нравится, а о том, включаюсь ли я во взаимодействие или нет.

– Следите ли вы за внешней политикой вашей страны, в данном случае Голландию, или вы полностью посвятили себя искусству, и на всё остальное не остается ни времени, ни сил?

– Естественно, я слежу за новостями, но ровно в той степени, чтобы просто понимать и знать, что происходит вокруг нас. Я стараюсь не подвергаться воздействию, не реагировать эмоционально на то, что происходит, и не делать каких-то выводов, не принимать категорических решений. Потому что я все-таки работаю немного на другом уровне – вне политики. Мне очень интересны отношения людей между собой, и я стараюсь в своих работах сделать так, чтобы и зритель вовлекался – например, как сегодня, посредством интерактива и взаимодействия, стараюсь сделать богаче работу органов их восприятия (зрения, слуха и так далее), чтобы люди, возможно, и в политике принимали какие-то более мудрые решения.

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После спектакля зрительские аплодисменты не смолкали очень долго. Корреспондент ФАН-ТВ собрал мнения простых и в то же время искушенных зрителей о постановке «Offline» проекта OFFProjects. Петербуржцев спрашивают о том, отличается ли эта постановка от других, виденных ранее, и чем?

«Здесь идет очень сильное взаимодействие со зрителем: мы заходили, и были какие-то интересные вещи – с нами взаимодействовали танцоры. То есть, люди, которые потом выступали перед нами. И всё это было на протяжении всего выступления, и это, наверное новое и то, что мне запомнилось», – делится своими впечатлениями с ФАН-ТВ Элина.

«Мне безмерно захотелось выйти на сцену и станцевать! Вот это ощущение – почувствовать музыку, почувствовать ее каждой клеточкой – это восхитительно! Я полностью погрузилась в музыку. У меня впервые такое: музыка, танец и свет – всё это впервые настолько со мной! Спасибо вам большое», – восторгается Дарья.

«В плане постановки – это было не похоже ни на один спектакль или балет, который я видела», – добавляет Светлана.

Уже после выступления корреспондент ФАН-ТВ решил задать балетмейстеру еще несколько вопросов.

– Итак, расскажите, пожалуйста, как, на ваш взгляд, прошло сегодня это театральное действо?

– Я получил массу удовольствия и удовлетворения: зрители реагировали так, как они обычно и часто реагируют. И они, действительно, отвечали, у них была реакция. Более того, они задавали вопросы, некоторые из которых оказались очень интересными.

– Амос, вы впервые в России? Нравится ли вам здесь?

– Мы в России в первый раз: приехали вчера вечером и уезжаем завтра рано утром. Сегодня весь день мы провели в театре, поэтому посмотреть Россию мы смогли в течение лишь часа-полутора. Вчера вечером, гуляя по освещенным улицам, мы получили ярчайшее впечатление от этой прогулки: в Санкт-Петербурге очень много воздуха и пространства. То есть, сами улицы, здания – всё очень широкое, большое, много воздуха. Например, по сравнению с Голландией и той страной, где я сейчас живу. Там всё меньше, уже и гораздо меньше воздуха и пространства, поэтому, наверное, это влияет и на людей. И, действительно, на широту сердца, о которой все говорят, когда речь идет о российских людях. Мы уже успели это почувствовать здесь, в театре, работая с российскими техниками и сотрудниками театра.

– Петербург всегда отличался от других городов России. Чувствуется ли это?

– Да, это чувствуется, потому что вчера, естественно, для прогулок был выбран центр города, и сам факт, что в центре находится музей, говорит о том, что город построен вокруг культуры. И даже, возможно, реакция людей – то, как зал реагировал, и качество вопросов, которые задавали зрители, – всё говорит о том, что на этот спектакль пришли люди культурные.

– Сейчас в Европе по-разному относятся к нашей стране. Не было ли у вас каких-то неприятных мыслей, когда вы собирались в Россию?

– Бытует такое мнение о том, что могут существовать какие-либо предрассудки о стране, и ты вспоминаешь о них перед тем, как в нее попасть. Такое мнение можно высказать о любой стране, и не только о России. И как артист я стараюсь не работать с клише вообще. То есть, если есть какие-то понятия, какие-то представления о России, то я старался совершенно о них избавиться и не думать об этом. И, будучи перформером и танцовщиком, я нахожусь на более-менее безопасной территории в этом смысле, потому что зритель любой национальности достаточно одинаковый, если можно так сказать. Он одинаково реагирует на музыку, на танец, на движения, на то, какой месседж я и мои артисты посылали ему со сцены. И именно это позволяет людям разной национальности и жителям разных стран стать менее отличными друг от друга (в смысле политических взглядов).

– Какой город в России вам хотелось бы посетить после Санкт-Петербурга?

– На самом деле, это как раз одно из тех клише, о которых мы говорили. А мне бы очень хотелось увидеть Сибирь и проехать на том самом транссибирском поезде. В общем, проделать тот самый очень долгий маршрут, действительно, проехать им и посмотреть, какова Россия в длину.

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