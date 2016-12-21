Российские десантники в Рязани приняли делегацию из Танзании

Рязань, 21 декабря. Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище встретило делегацию Вооруженных сил Танзании.

Гости из Танзании приехали ознакомиться с организацией учебного процесса и системой подготовки российских десантников. Членов делегации заинтересовали воздушно-десантный комплекс, глубоководный бассейн и аэродинамическая труба, в которой проводятся занятия по специальной подготовке с курсантами училища. Визит проходит в соответствии с планом по международной деятельности министерства обороны России. Военнослужащие Танзании пробудут в рязанском училище три дня.