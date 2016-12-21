Микроавтобус протаранил толпу на рынке в Пекине

Пекин, 21 декабря. Микроавтобус протаранил толпу людей на сельскохозяйственном рынке в Пекине. Об этом сообщает управление общественной безопасности Пекина.

По данным ведомства, в результате происшествия погибли четыре человека. Инцидент произошел на сельскохозяйственном рынке в районе Чанпин на севере Пекина.

Водитель микроавтобуса был задержан, в настоящее время он дает показания. О причинах происшествия не сообщается.

Напомним, 19 декабря в Берлине грузовик протаранил толпу людей, которые находились на рождественской ярмарке. Жертвами трагедии стали 12 человек, более 50 получили ранения. Позднее власти Германии заявили, что трагедия на ярмарке была заранее спланированным терактом.