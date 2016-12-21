Мне близка славянская культура: Моника Беллуччи мечтает сняться в российском кино

Москва, 21 декабря. Известная итальянская актриса Моника Беллуччи заявила о готовности сняться в российском кино. Об этом она заявила во время пресс-конференции в Москве.

Звезда большого экрана призналась, что знает о российском кинематографе не понаслышке. Она знакома с творчеством Сергея Эйзенштейна, Андрея Тарковского, Андрея Кончаловского и Никиты Михалкова. А два года назад она посмотрела фильм Андрея Звягинцева «Левиафан» на кинофестивале в Каннах, от которого осталась в полном восторге.

«Мне близка ваша славянская культура — это совмещение трагического и комического, умение выживать, и вера в завтрашний день несмотря ни на что», — отметила Беллучи.

Напомним, что наибольшую популярность Монике Беллучи принесли фильмы «Братство волка», «Астерикс и Обеликс: Миссия «Клеопатра», «Срасти Христовы», «Матрица: Перезагрузка», «Братья Гримм» и «Пристрели их». В 2015 году она сыграла роль в фильме «007: Спектр».