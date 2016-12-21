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Редакция «Ревизорро» ответила на обвинения МВД в незаконности действий
Общество

Редакция «Ревизорро» ответила на обвинения МВД в незаконности действий

Вчера 16:17
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Редакция «Ревизорро» ответила МВД на обвинения в незаконности действий

Москва, 21 декабря. МВД России сочло неправомерными действия журналистов популярной программы «Ревизорро», поскольку сотрудники СМИ не уполномочены самостоятельно проверять работу ресторанов. С этой миссией, уточнили в ведомстве, должен справляться Роспотребнадзор. Однако юристы «Ревизорро» с такой трактовкой законодательства не согласились.

В МВД РФ напомнили съемочной группе, что за санитарно-эпидиологический надзор и надзор в области защиты прав потребителей отвечает Роспотребнадзор, и его работу не должны подменять представители СМИ. При этом журналистам разрешено искать и получать необходимую информацию, а также осуществлять аудио- и видеосъемку.

«На канале «Пятница» работает отдельная команда юристов, которая занимается только проектом «Ревизорро». Еще до старта первых съемок они проработали все правовые вопросы и тщательно проинструктировали съемочную группу», — приводит Life.ru ответное сообщение редакции.

В редакции проекта уточнили, что ведущая Елена Летучая во время съемок в ресторанах руководствуется не только Законом о СМИ, но и постановлением Правительства № 1036 «Об утверждении Правил оказания услуг общественного питания», который предоставляет посетителю заведения возможность поближе ознакомиться с условиями обслуживания и качеством продуктов.

Читайте также: «Пятница» подала в суд на Facebook-охотников за головой Летучей.

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Ксения Тасманова
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