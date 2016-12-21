Сирия, 21 декабря. САА при поддержке ВКС РФ атаковала позиции террористов ИГ*, укрепившихся в окрестностях авиабазы Т-4 в Хомсе. В Багдаде прогремели два взрыва, пострадали как минимум девять человек. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук

Провинция Дамаск

Боевики Свободной сирийкой армии (ССА) обстреляли из минометных установок район шоссе, расположенного в районе Хараста в пригороде Дамаска. Данные о пострадавших среди мирного населения не поступали.

В районе Восточной Гуты продолжаются столкновения. В результате боев между бойцами Сирийской арабской армии (САА) и радикалами запрещенной на территории РФ террористической группировки «Джейш аль-Ислам» погибли трое солдат САА.

Провинция Алеппо

Агентство Alsumaria сообщает, что турецкая армия контролирует шоссе в северной части провинции, соединяющее города Аль-Баб и Алеппо. В окрестностях Аль-Баба продолжаются бои между армией Турции и террористами ИГ.

В районе города Аль-Баб прогремел взрыв. В результате детонации взрывного устройства погибли четверо солдат турецкой армии.

Боевики ССА при поддержке турецких войск захватили госпиталь, расположенный в городе Аль-Баб в северном направлении от города Алеппо. В ходе столкновений были уничтожены несколько исламистов.

Провинция Хомс

Террористы ИГ обстреляли из минометов авиабазу Т-4, расположенную около города Пальмира на востоке провинции Хомс. В ответ САА при поддержке с воздуха самолетов и вертолетов ВКС РФ атаковала позиции боевиков «Исламского государства», укрепившихся в окрестностях авиабазы. В результате столкновения были уничтожены две единицы боевой техники исламистов, также ликвидированы 10 экстремистов.

Провинция Дейр эз-Зор

Военные источники сообщают о столкновениях между правительственными войсками и террористами ИГ недалеко от аэропорта города Дейр эз-Зор. В ходе боев двое военнослужащих САА были взяты боевиками в плен.

Провинция Даръа

Артиллерийские подразделения сирийской армии обстреляла опорные пункты боевиков, расположенные вблизи города Джасем. Также наземная операция прошла в окрестностях населенного пункта Аль-Хара в северо-западном пригороде Даръа.

Провинция Идлиб

Самолет ВВС Ирана С-130 доставил гуманитарную помощь жителям городов Аль-Фуа и Кефрайя. Так, местное население получит необходимые продукты питания, воду и медикаменты.

В городе Джарджаназ, расположенном в предместье Идлиба, сдетонировало взрывное устройство, взорвался заминированный автомобиль. Данные о жертвах и пострадавших пока не поступали.

Провинция Ракка

Сирийские бомбардировщики нанесли несколько авиаударов по пунктам управления боевиков ССА, расположенным в крепости Джабар в пригороде Ракки. Информация об итогах воздушной операции пока уточняется.

Провинция Хама

Военные источники сообщают о столкновениях между сирийской армией и боевиками-оппозиционерами на фронтах в районе города Соран в северном пригороде Хамы. В ходе столкновения террористы уничтожили одну единицу боевой техники правительственных войск, данные проверяются.

Провинция Хасака

Террористы ИГ устроили военный парад и свадьбу для 10 своих боевиков в населенном пункте Маркад, на торжестве присутствовал один из лидеров террористической группировки. Местные источники сообщают, что деревня Маркад – последний оплот «Исламского государства» в провинции Хасака.

Ирак

Сегодня в Багдаде прогремели два взрыва. По данным местных СМИ, пострадали как минимум девять человек. Один из взрывов прогремел утром в багдадском районе Эз-Зафрания, который находится на юго-востоке города. В результате четыре человека получили тяжелые ранения.

Позже на площади Майсалун сработало еще одно взрывное устройство, которое было заложено на обочине дороги в восточной части столицы Ирака, пострадали пять человек. Все раненые были экстренно доставлены в больницы, медики оказывают им помощь. Правоохранительные органы Багдада выясняют обстоятельства происшествий.