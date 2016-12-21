Ученые НАСА разгадали загадку гигантских «пауков» на Марсе

Москва, 21 декабря. Необычные каньоны на поверхности Марса, напоминающие огромных пауков, образуются из-за таяния сухого льда и его повторной заморозки каждую весну и зиму. К такому выводу пришли ученые НАСА из американского университета Колорадо в Боулдере.

«Нам впервые удалось увидеть небольших «паучков», которые переживают марсианскую зиму и каждый год расширяются, и таким образом превращаются в гигантских «пауков», — сказала сотрудник вуза Анна Портянкина.

Исследователь добавила, что каньоны были замечены в песчаных дюнах на южном полюсе Красной планеты. Пока ученые затрудняются сказать, как долго эти «паучки» будут увеличиваться в размерах.

Добавим, ранее ученые из США создали скафандр, который поможет астронавтам в межпланетных путешествиях и колонизации Марса. Инженеры утверждают, что их разработка легче и удобнее существующих костюмов для космических путешествий.