Шойгу предложил сделать ежегодными российско-сербские военные учения «БАРС»

Москва, 21 декабря. Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу предложил сделать ежегодными летно-тактические учения «БАРС», которые успешно прошли в октябре 2016 года в Сербии. Об этом он заявил на встрече с председателем правительства Сербии Александром Вучичем.

«Приятно, что слово «БАРС» расшифровывается как «Братство авиаторов России и Сербии». Хорошее название, оно должно закрепиться, и мы должны сделать эти учения ежегодными», — отметил Шойгу.

Напомним, ранее глава Генерального штаба ВС Сербии Любиша Дикович высоко оценил российско-сербские учения «БАРС-2016».

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