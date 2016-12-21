Джабаров: Освобождение Алеппо — лишь один шаг на пути к победе над терроризмом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сирийский город Алеппо де-факто освобожден: городские кварталы покидают последние боевики. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

По словам Пескова, операция по выводу боевиков из Алеппо практически завершена. Представитель Кремля также отметил, что Россия и Турция вели активное и плотное сотрудничество по линии оборонных ведомств и генеральных штабов. Дмитрий песков добавил, что «освобождение города имеет очень важное военное, стратегическое и символическое значение».

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с корреспондентом ФАН рассказал, что не стоит расслабляться, поскольку борьба с терроризмом на Алеппо не заканчивается.

«Это успех антитеррористической коалиции, в которую входят сирийская армия, ополчение и российские Воздушно-космические силы (ВКС РФ), оказывающие активную поддержку местным военным. Это наглядный результат реальной борьбы с терроризмом, а не пустых слов, как у представителей США, — комментирует для ФАН Джабаров. — Я бы не сказал, что вывод боевиков из Алеппо — это конечный результат. Алеппо — это один из элементов антитеррористической борьбы президента Сирии Башара Асада и его союзников против ИГИЛ («Исламское государство», ИГ, арабское — ДАИШ; террористическая организация запрещена Верховным судом РФ. — Прим. ФАН). Не будем забывать, что огромное количество боевиков сосредоточено в Идлибе — едва ли не целая база, несколько десятков тысяч радикалов. Мы знаем, что на территории Ирака множество боевиков, они окопались в Мосуле. Борьба продолжается. Думаю, что сейчас ситуация просто немного стабилизировалась».

Вооруженный конфликт в Сирийской Арабской Республике продолжается с марта 2011 года. Правительственные войска ежедневно противостоят не только «вооруженной оппозиции», желающей свергнуть легитимное правительство, но и террористам ИГИЛ, которые отличаются особой жестокостью и численно многократно превосходят боевиков из оппозиционных сил. До сих пор нет четких данных по погибшим за годы войны сирийским гражданам. Согласно озвученной ООН информации, речь идет о порядка 300 тыс. погибших.

На прошлой неделе российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии сообщил о завершении операции по освобождению северной столицы Сирии — Алеппо, восточные кварталы которой с 2012 года находились под контролем вооруженных радикальных бандформирований. После окончания одной операции началась другая — уже по выводу боевиков и членов их семей и переброска решивших покинуть город радикалов в Идлиб. Также начался процесс эвакуации мирного населения. Глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду, что этот процесс завершится в ближайшие дни.

Собеседник ФАН Владимир Джабаров также выразил надежду, однако по другому поводу.