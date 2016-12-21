Песков назвал убийство Карлова серьезным ударом по имиджу Турции

Москва, 21 декабря. Убийство российского дипломата Андрея Карлова стало ударом по престижу Турции, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что любое государство ответственно за обеспечение безопасности представителей дипмиссий на своей территории. Он отметил, что подобные условия прописаны в Венской конвенции дипломатических отношений. Следовательно, убийство российского посла в Турции является «серьезным ударом в плане престижа страны», подчеркнул Песков. Напомним, что дипломат Андрей Карлов был расстрелян в спину на фотовыставке в Анкаре 19 декабря.