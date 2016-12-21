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«Нормализация» Трампа: какие трудности ждут нового президента США
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«Нормализация» Трампа: какие трудности ждут нового президента США

21.12.2016 20:15
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«Нормализация» Трампа: какие трудности ждут нового президента США

Избранный президент США Дональд Трамп становится все более нормальным прямо на наших глазах. Перевод материала Why we should normalize Trump издания Los Angeles Times представляет Федеральное агентство новостей.

В понедельник коллегия выборщиков привычным для всех способом провела голосование. Несмотря на мольбы и демонстрации только два республиканских выборщика изменили свое мнение. Вскоре Трамп составит полный список министров, и они будут назначены. Меньше чем через месяц, 20 января, он примет присягу и произнесет инаугурационную речь, а нынешний президент и миссис Обама будут смотреть на него и выражать поддержку (раз уж с одобрением не сложилось). Все как обычно. 

На каждом шагу разъяренные оппоненты обращались к общественности, СМИ и Конгрессу: не «нормализируйте» Трампа. И в узком смысле они правы: когда Трамп нарушает нормы общественного поведения — никто не должен делать вид, что это нормально. Но такого рода «нормализация» и не происходит. Все эти вопросы активно освещались в СМИ, и даже некоторые республиканцы сами критиковали своего кандидата. 

Однако часто требования оппонентов заходят очень далеко. Например, они призывают политиков-демократов не обсуждать законодательные проекты Трампа, исполнительных директоров высокотехнологичной компании — не встречаться с ним, а журналистов — не писать о его высказываниях и не следить за его аккаунтом в Twitter.  В общем, они не хотят, чтобы кто-то признавал президентство Трампа легитимным. 

Слишком поздно. Битва за легитимность закончилась. Какими бы неидеальными не были выборы, Трамп все равно будет президентом США. Он будет вносить законопроекты и некоторые из них будут приняты. Его помощники будут создавать (или отменять) постановления — и некоторые из них будут значимыми. Он будет принимать решения о войне и мире, жизни и смерти. 

Вот почему теперь мы должны вспомнить, что первый смысл «нормализации» — не «признавать что-то странное нормальным», а «приводить что-то ненормальное в более нормальное состояние». Потому все, включая республиканцев, должны требовать, чтобы Трамп «нормализовал» себя. Все должны попросить его попытаться объединить страну, выступить против расизма и деления, заставить его придерживаться своих предвыборных обещаний: больше рабочих мест, лучшая и более дешевая система здравоохранения, лучшая жизнь для афроамериканцев. 

Вот как судят нормального президента. 

Наверное, было бы чересчур просить Трампа, чтобы тот прислушивался к критикам на случай, если они скажут что-то полезное. Мало кто из президентов достигал такого уровня нравственности. Но мы можем пожелать, чтобы он хотя бы прислушался к мольбам своих советников и перестал писать твиты каждый раз, когда злится на пародию из Saturday Night Live — нормальный президент так не делает. 

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Мы должны игнорировать странный совет его помощника Энтони Скарамуччи, который заявил на этой неделе: «Не воспринимайте слова Трампа в буквальном смысле, воспринимайте символически». Ну уж нет. Мы должны напомнить ему о стандартах поведения нормального президента, в том числе и честности. 

Для СМИ воспринимать Трампа как обычного президента означает, что его можно критиковать максимально агрессивно. Для большинства президентов, когда те вступают в должность, СМИ применяют презумпцию честности, но Трамп не оправдал доверие еще в ходе предвыборной кампании. Газеты и телеканалы могут продолжать критиковать его за все эти «сказки». 

Более того, это возможность возродить журналистские расследования. У администрации, частично состоящей из новичков и импульсивных личностей, будет достаточно проблем. Первая семья, владеющая глобальными бизнес-холдингами, столкнется с конфликтом интересов, даже если и попытается их избежать. 

Это не означает пристальную слежку. СМИ знают, когда политик пытается втереться к ним в доверие. Трамп не первый президент, который предложил репортеру выпить вместе. Он знает, что ему потребуется благоволение от людей, которых он назвал «бесчестными мерзавцами». 

Мы должны дать Трампу шанс — шанс «нормализовать» себя. Дать шанс не означает дать поблажку — совсем наоборот. Это означает, подвергнув жесткой критике, —поставить высокую планку и судить, исходя из его собственных обещаний. В общем, обращаться с ним как с нормальным президентом — хочет он того или нет.  

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Дмитрий Пятов
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