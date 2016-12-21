Песков рассказал о личной реакции Путина на убийство посла Карлова

Москва, 21 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о личной реакции главы государства Владимира Путина на убийство российского посла в Турции Андрея Карлова.

«Убийство посла РФ в Турции было эмоционально очень тяжелой новостью для Путина, он квалифицировал это как теракт», — заявил представитель Кремля.

Кроме того, Песков сравнил убийство Карлова с нападением на Россию. «Нападение на посла — это фактически нападение на страну», — подчеркнул он.

Как стало известно ранее, сегодня иракский телеканал распространил сообщения о том, что ответственность за убийство Карлова взяла на себя запрещенная террористическая группировка «Джейш аль-Фатх» («Армия завоевания»).