Вернувшийся из Донбасса боец ВСУ найден повешенным в парке

Луцк, 21 декабря. Боец батальона «Айдар» был найден повешенным в парке города Луцка.

Тело было обнаружено прохожими в парке имени Леси Украинки. Полиция полагает, что мужчина совершил самоубийство, так как личные вещи и мобильный телефон остались не тронутыми. Причина происшествия выясняется следственными органами. Была установлена личность гражданина Украины. Им оказался бывший боец «Айдара» с позывным «Поплавок», которые воевал в Донбассе в «афганской» роте батальона. Специалисты отмечают, что возраст «Поплавка» не позволил бы ему быть участником боевых действий в Афганистане в 1979-1989 годах.