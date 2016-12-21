Сирия сегодня: конец операции по выводу боевиков из Алеппо, САА разгромила ИГИЛ в Дейр эз-Зоре

Сирия, 21 декабря. Песков заявил о завершении операции по выводу боевиков из Алеппо, сирийская армия разгромила ИГ в Дейр эз-Зоре, мирных жителей из Идлиба доставили в Латакию. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Вывод боевиков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вывод боевиков из Алеппо близок к завершению. Представитель Кремля добавил, что Москва и Анкара очень плотно взаимодействуют по линии оборонных ведомств. «Сессия переговоров дала результат», — добавил Песков.

Напомним, что операция по выводу боевиков из восточного Алеппо была возобновлена 15 декабря. Для вывоза боевиков и их семей из города было предоставлено 20 автобусов и 10 автомобилей. Всем решившим мирно покинуть Алеппо правительство Сирии гарантировало безопасность.

Возвращение к миру

Несколько сотен мирных сирийцев прибыли в Латакию из деревень, расположенных на северо-западе оккупированного террористами Идлиба. Сообщается, что автобусы, занимающиеся перевозкой эвакуированных гражданских лиц, прибыли в Латакию лишь с опозданием в десять часов из-за обстрела боевиков. Эвакуация населения проходит в условиях объявленного перемирия, которое постоянно нарушается вооруженными бандформированиями.

Напомним, что главным условием выхода оставшихся вооруженных боевиков из восточных кварталов Алеппо стала эвакуация 1,2 тыс. жителей селений Фуа и Кефрайя в провинции Идлиб. Эти населенные пункты уже несколько лет остаются под контролем террористов. На данный момент в осаде по-прежнему остаются порядка 20 тыс. сирийских граждан.

Военная обстановка

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) сбили беспилотный летательный аппарат и уничтожили заминированный автомобиль, которые террористы отправили из поселка Ан-Наима в сторону мирных кварталов города Даръа, сообщает SANA.

По данным военного источника, подразделения армии Башара Асада в Дейр эз-Зоре ударили по позициям боевиков «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, арабское — ДАИШ; террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) в городских кварталах Аль-Хвека, Ар-Рушдия и Аль-Оммаль. Бойцы САА разгромили склад с оружием и боеприпасами. Множество террористов ИГИЛ были нейтрализованы.

Также подразделения САА из артиллерии ударили по скоплениям боевиков ИГ в районе Аль-Бхейлия и города Мухасан, в результате чего исламисты понесли потери в живой силе.