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Жители Алеппо установили рождественскую елку после долгих лет войны
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Жители Алеппо установили рождественскую елку после долгих лет войны

Вчера 15:54
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Жители Алеппо установили рождественскую елку после долгих лет войны

Алеппо, 21 декабря. Жители Алеппо зажгли праздничные огни на рождественской елке. Впервые за 4,5 года сирийцы готовятся встретить 25 декабря Рождество Христово в мирной обстановке.

Праздничную елку установили в районе Азизия. Рождественское дерево на городской площади украшено праздничными огнями.

Местные жители отмечают, что не встречали Рождество в мирной обстановки уже 4,5 года. Несмотря на холодную погоду, в Алеппо царит радость. Прохожие поздравляют друг друга с воссоединением и приближением Рождества.

Читайте также: Сирия новости 21 декабря 2016 12.30: в Алеппо и Латакию прибыли беженцы из Идлиба, САА отразила удар ИГИЛ в Хомсе

 

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Катерина Тимошенская
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