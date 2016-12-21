Жители Алеппо установили рождественскую елку после долгих лет войны

Алеппо, 21 декабря. Жители Алеппо зажгли праздничные огни на рождественской елке. Впервые за 4,5 года сирийцы готовятся встретить 25 декабря Рождество Христово в мирной обстановке.
Праздничную елку установили в районе Азизия. Рождественское дерево на городской площади украшено праздничными огнями.
Местные жители отмечают, что не встречали Рождество в мирной обстановки уже 4,5 года. Несмотря на холодную погоду, в Алеппо царит радость. Прохожие поздравляют друг друга с воссоединением и приближением Рождества.
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From the heart of liberated #Aleppo tonight: Thousands of free Syrians celebrate their victory over Al-Qaeda's terrorism. #Syria pic.twitter.com/CUVi1lEBJn— Sarah Abdallah (@sahouraxo) December 20, 2016