Песков: Анкара в одиночку несет на плечах груз беженцев вопреки обещаниям ЕС

Москва, 21 декабря. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ЕС обманул ожидания Анкары, связанные с помощью по вопросу беженцев с Ближнего Востока.

Проблема беженцев полностью на плечах Турции, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также отметил, что страны ЕС обманули ожидания Анкары по части помощи с беженцами с Ближнего Востока. Спикер подчеркнул, что Турция стала довольно опасным местом, поскольку находится рядом с Сирией. «Давайте не забывать, что на протяжении нескольких лет Турция принимает у себя свыше двух миллионов беженцев из Сирии, из других государств», — резюмировал представитель Кремля.