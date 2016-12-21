Тренера по плаванию осудили на два года за гибель ребенка в Подмосковье

Москва, 21 декабря. Преподавателя по плаванию осудили в Подмосковье за смерть подопечного во время тренировки в бассейне. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по региону.

Трагедия произошла в ноябре прошлого года в Раменском. Во время тренировки девятилетний мальчик, оставшийся без присмотра тренера, потерял сознание и пошел ко дну. Пострадавшего достали и оказали ему первую помощь, после чего госпитализировали, однако он скончался, не приходя в сознание.

В отношении тренера возбудили уголовное дело. Суд признал ее виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть ребенка. Суд приговорил ее к двум годам лишения свободы условно, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Накануне СК РФ предъявил окончательное обвинение фигурантам дела о гибели детей в шторме на Сямозере в Карелии летом этого года, сообщала «Газета.ру».