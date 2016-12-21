Фото первого за 37 лет снегопада в Сахаре удивили мир

Алжир, 21 декабря. В пустыне Сахара на севере Африки впервые за последние 37 лет выпал снег. По словам запечатлевшего редчайшее событие очевидца, снег пролежал около дня, после чего начал таять.

Карим Бушетата сфотографировал слой снега на песчаных дюнах в алжирском городе Айн-Сефра, известном как «ворота Сахары». По его словам, для жителей города выпавший в пустыне снег стал настоящим потрясением.

Добавим, ранее ученые выяснили, как несколько тысяч лет назад цветущий оазис превратился в пустыню Сахара. Сотрудники Йельского и Техасского университетов пришли к выводу, что из-за сдвижения внутритропической зоны конвергенции Сахара лишилась живительной влаги и постепенно превратилась в пустыню.