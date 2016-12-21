Полицейский сайт по сбору свидетельств о теракте в Берлине подвергся хакерской атаке

Берлин, 21 декабря. Сайт Федерального ведомства уголовной полиции Германии, куда очевидцев теракта в Берлине попросили присылать фото и видео с места происшествия, сообщают издания медиагруппы Funke со ссылкой на представителя ведомства.

DDoS-атака была совершена на сайт полиции во вторник между 17.00 и 19.30 (19.00 и 21.30 по московскому времени). Но уже тем же вечером сайт работал в обычном режиме.

Теракт в Берлине произошел в понедельник вечером, сообщает Национальная служба новостей. Грузовик протаранил толпу посетителей рождественской ярмарки. Погибли 12 человек, 48 пострадали и сейчас находятся в больнице. Власти ФРГ заявили, что это был теракт. Есть сведения, что ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ). В газете уже появилось фото подозреваемого. Вероятно, речь идет о 21-летнем гражданине Туниса Анисе А.