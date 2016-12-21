Песков: Мы все в равной степени являемся мишенями для террористов

Москва, 21 декабря. Все люди «в равной степени» являются мишенями для террористов. Так считает официальный представитель президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря, это доказывают недавние трагические события в Европе, а также в других странах мира.

«Терроризм можно победить только путем многостороннего сотрудничества и полноформатного взаимодействия», — подчеркнул Песков.

Напомним, ранее президент России Владимир Владимирович Путин потребовал от российских спецслужб усилить меры безопасности внутри и вне страны.

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