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Песков: Мы все в равной степени являемся мишенями для террористов
Политика

Песков: Мы все в равной степени являемся мишенями для террористов

21.12.2016 15:48
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Песков: Мы все равной степени мишени являемся мишенями для террористов

Москва, 21 декабря. Все люди «в равной степени» являются мишенями для террористов. Так считает официальный представитель президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря, это доказывают недавние трагические события в Европе, а также в других странах мира.

«Терроризм можно победить только путем многостороннего сотрудничества и полноформатного взаимодействия», — подчеркнул Песков.

Напомним, ранее президент России Владимир Владимирович Путин потребовал от российских спецслужб усилить меры безопасности внутри и вне страны.

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