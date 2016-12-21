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Персональная месть: кто стоит за убийством российского посла Карлова
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Персональная месть: кто стоит за убийством российского посла Карлова

Вчера 16:02
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Персональная месть: почему «Джейш аль-Фатх» взяла ответственность за убийство посла РФ

Террористическая организация «Джейш аль-Фатх» взяла на себя ответственность за убийство российского чрезвычайного и полномочного посла России в Турции Андрея Карлова, сообщает информагентство Мехр-ньюз. Но нападение на представителя МИД РФ было и персональной местью, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей начальник сектора военной политики и экономики Российского института стратегических исследований Иван Коновалов.

«Джейш аль-Фатх» — коалиция боевых фракций, состоящая в основном из боевиков запрещенных в РФ группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Ахрар аш-Шам», противостоит правительству Сирии. Террористы отмечают, что проведенная в Анкаре акция устрашения была местью за поражение в сирийском городе Алеппо.

«Боевики этой коалиций были главной силой, которая держала Восточный Алеппо. Они собирали вокруг себя другие группировки и вели непримиримую борьбу против правительственной армии. Но помимо мести за освобождение многострадального Алеппо, боевики намерено били по нашему послу. Надо понимать, что Карлов был особым человеком, особой фигурой. Он очень много сделал для того, чтобы добиться перелома ситуации в Сирии. Он также проводил огромную работу в тот момент, когда у России была конфронтация с Турцией из-за сбитого Су-24. Поэтому нельзя сбрасывать со счетов персональную ненависть и месть. Он действительно Герой России, и я думаю, что наше правительство по достоинству оценит его заслуги», — поясняет эксперт.

Персональная месть: почему «Джейш аль-Фатх» взяла ответственность за убийство посла РФ

Коновалов уверен, что боевики намеренно ударили по послу, так как он был действительно знаковой фигурой для российской дипломатии. Своими действиями Андрей Карлов сорвал не один план боевиков и был для них своего рода «костью в горле».

«Вы же понимаете, что убийца не просто так там оказался. Я думаю, что мы до сих пор сталкиваемся с кумулятивным эффектом от произошедшего в Турции государственного переворота. Остается немало людей, которые поддерживают исламистов в силовых структурах Турции. Поэтому не стоит удивляться, что убийца спокойно прошел периметр, который прикрывала служба безопасности Турции.  Его пропустили, дали зайти за спину и нанести удар», — заявил Коновалов.

Кроме того, Коновалов со ссылкой на источники в Турции, утверждает, что убийца Карлова был не бывшим, а действующим сотрудником службы безопасности. При этом эксперт удивлен, что преступника уничтожили сразу после расстрела российского дипломата, хотя была возможность его захватить живым и узнать, кто стоит за дерзким покушением. Однако этого не произошло, поскольку, считает эксперт, убийцу использовали, а потом от него просто избавились.

Персональная месть: почему «Джейш аль-Фатх» взяла ответственность за убийство посла РФ

Напомним, посол России в Турции Андрей Карлов был застрелен в понедельник, во время посещения фотовыставки в Анкаре. Убийцей оказался экс-сотрудник полиции Мевлют Алтын-таш, которого связывают с боевиками, потерявшими Алеппо. 21 декабря указом президента России Владимира Путина Андрею Карлову посмертно присвоено звание Героя России.

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Сергей Чемеков
#владимир путин #башар асад #иван коновалов #андрей карлов
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