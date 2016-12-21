Путин посмертно присвоил Карлову звание Героя России

Москва, 21 декабря. Убитому послу России в Турции Андрею Карлову посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации, сообщили в пресс-службе Кремля.

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Карлову звания Героя РФ.

«За проявленные стойкость и мужество на посту чрезвычайного и полномочного посла РФ в Турецкой Республике, большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации присвоить звание Героя Российской Федерации Карлову Андрею Геннадьевичу (посмертно)», — констатировали в пресс-службе Кремля.

Ранее начальник сектора военной политики и экономики Российского института стратегических исследований Иван Коновалов в беседе с ФАН обратил внимание, что боевики запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра» осознано выбрали Карлова в качестве мишени, так как он многое сделал для урегулирования ситуации в Сирии.