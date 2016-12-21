Политолог: Убитый в Анкаре российский посол добился перелома ситуации в Сирии

Москва, 21 декабря. Боевики террористической организации «Джебхат ан-Нусра» осознано выбрали российского посла в Турции Андрея Карлова в качестве мишени, поскольку он многое сделал для урегулирования ситуации в Сирии.

Об этом Федеральному агентству новостей рассказал начальник сектора военной политики и экономики Российского института стратегических исследований Иван Коновалов.

«Надо понимать, что Карлов был особым человеком, особой фигурой. Он очень много сделал для того, чтобы добиться перелома ситуации в Сирии», — отметил он.

По словам политолога, до недавнего времени запрещенная в России террористическая организация «Джебхат ан-Нусра» была главной силой в Восточном Алеппо. Она собирала вокруг себя другие группировки для борьбы с правительственной армией Сирии.

Напомним, что Карлов был убит турецким радикалом во время открытия фотовыставке в Анкаре. Преступник произвел 11 выстрелов в дипломата, в результате чего политик скончался.