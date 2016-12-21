FAN-TV Лента новостей
Полиция Франции проводит задержания после атаки ИГ в Берлине
Весь мир

Полиция Франции проводит задержания после атаки ИГ в Берлине

Вчера 15:17
59

Полиция Франции проводит задержания после атаки ИГ в Берлине

Париж, 21 декабря. Французские силовики проводят превентивные задержания, чтобы обеспечить безопасность в стране в период зимних праздников после инцидента в Берлине, сообщил  официальный представитель правительства Стефан Ле Фоль.

Правительство Франции распорядилось мобилизовать все службы правоохранительных органов для проведения превентивных задержаний по стране. По словам представителя французских властей, Стефана Ле Фоля, «принимаются меры, проводятся проверки, делается все необходимое, чтобы избежать любого риска осуществления терактов».

Отметим, что операции проводятся после последнего инцидента, произошедшего на рождественской ярмарке в Берлине. Пособник ИГ протаранил на грузовике толпу людей, смяв под колесами 12 человек.

 

комментарии
Ирина Селезнева
Новости партнеров
Эксклюзив

Дары для коварного Вучича: почему Сербия нуждается в военном союзе с Россией

Сегодня 19:57
49

Здоровый сон, «Оливье» и морс: как встретят 2017-й год звезды российского спорта

Сегодня 19:45
36

«Гоблин» Пучков о боярышниковом веселье на Украине: Это реакция фашистов и дегенератов

Сегодня 19:42
54

Сирия новости 22 декабря 2016 19.30: ИГ атаковало САА в Хомсе, ВКС РФ нанесли удар по боевикам в Хаме

Сегодня 19:30
146

Воруйте дальше, живите лучше: киевляне рассказали о жизни с новыми тарифами на ЖКХ

Сегодня 19:07
198
Показать еще
Прямая трансляция

Путин, Си Цзиньпин и «28 панфиловцев»: премию «Человек года» вручили в Москве. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Дары для коварного Вучича: почему Сербия нуждается в военном союзе с Россией

19:57

Литва оштрафовала «Газпром» на 35,5 млн евро

19:53

Здоровый сон, «Оливье» и морс: как встретят 2017-й год звезды российского спорта

19:45

«Гоблин» Пучков о боярышниковом веселье на Украине: Это реакция фашистов и дегенератов

19:42

Турецкие следователи нашли след Гюлена в убийстве российского посла

19:40

Путин стал главной медиаперсоной 2016 года

19:37

Гонщицу Мару Багдасарян могут пожизненно лишить водительских прав

19:35

Киев оштрафовал радио «Шансон» за песню Дениса Майданова о «флоте агрессора»

19:33

Сирия новости 22 декабря 2016 19.30: ИГ атаковало САА в Хомсе, ВКС РФ нанесли удар по боевикам в Хаме

19:30

Курды обвиняют власти Ирана в убийстве своих людей в Ираке

19:27

«Мучное» нападение на Вальса в Страсбурге попало на видео

19:16

Сирия: пять человек погибли при обстреле города Дераа

19:13
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Дары для коварного Вучича: почему Сербия нуждается в военном союзе с Россией
Читать
Закрыть