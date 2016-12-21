Полиция Франции проводит задержания после атаки ИГ в Берлине

Париж, 21 декабря. Французские силовики проводят превентивные задержания, чтобы обеспечить безопасность в стране в период зимних праздников после инцидента в Берлине, сообщил официальный представитель правительства Стефан Ле Фоль.

Правительство Франции распорядилось мобилизовать все службы правоохранительных органов для проведения превентивных задержаний по стране. По словам представителя французских властей, Стефана Ле Фоля, «принимаются меры, проводятся проверки, делается все необходимое, чтобы избежать любого риска осуществления терактов».

Отметим, что операции проводятся после последнего инцидента, произошедшего на рождественской ярмарке в Берлине. Пособник ИГ протаранил на грузовике толпу людей, смяв под колесами 12 человек.