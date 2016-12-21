Алеппо покидают последние группы боевиков

Алеппо, 21 декабря. Эвакуация боевиков из сирийского Алеппо завершается, военные ведомства России и Турции тесно взаимодействуют в этом вопросе, сообщал сегодня Дмитрий Песков.

Вывод боевиков из Алеппо должен был закончиться еще во вторник, однако эвакуация неоднократно приостанавливалась, сейчас второй по величине город в Сирии покидают последние группы боевиков. Российский центр по примирению предоставил для этого пассажирские автобусы. Раненые боевики эвакуировались на каретах скорой помощи.

По данным Красного Креста Алеппо покинули порядка 25 тысяч человек. Турецкая сторона сообщила об эвакуации 37,5 тысяч человек из города. Раненые доставлены в турецкие госпитали в приграничных территориях, беженцам предоставлены палаточные лагеря.