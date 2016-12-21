Жительница Краснодара вонзила нож в грудь мужа из-за спора об унитазе

Краснодар, 21 декабря. В Краснодаре семейный конфликт из-за установки сантехники обернулся поножовщиной — жена вонзила острый предмет в грудь супруга. Нападавшая сама вызвала полицию и скорую помощь.

Прибывшие полицейские задержали жительницу Краснодара, которая нанесла мужу тяжкие телесные повреждения. Как выяснилось, причиной поступка женщины стал спор из-за установки новой сантехники, сообщает «Свободная пресса». Когда выяснение отношений достигло апогея, задержанная схватила кухонный нож и вонзила его в грудь мужа. Все обстоятельства случившегося предстоит выяснить в ходе расследования уголовного дела.