Белоруссия заработает на экспорте улиток и лягушек

Минск, 21 декабря. В правительстве Белоруссии придумали, как увеличить поступления в бюджеты регионов республики с помощью лягушек и улиток. Так, заместитель премьер-министра страны Михаил Русый убежден, что разведение и продажа экзотических животных может стать самой настоящей золотой жилой.

«Виноградная улитка, длиннополый рак, мотыль, зеленая лягушка имеют высокий экспортный потенциал. Их запасы осваиваются пока в недостаточном объеме», — рассказал политик журналистам местных СМИ.

Русый также напомнил, что в Белоруссии уже налажен экспорт зубров: животных продают по 10 тысяч долларов за особь. Кроме того, в республике выращивают также косуль и оленей.