Российские эксперты призывают регламентировать поведение в кибепространстве

Москва, 21 декабря. В столице прошла международная конференция, посвященная вопросам кибербезопасности, в которой приняли участие политики, дипломаты, эксперты в сфере информационной безопасности.

Главной темой международной конференции стала угроза в сфере кибербезопасности в информационном обществе. По мнению большинства участников форума, чтобы избежать инцидентов, необходимо разработать универсальный регламент. Нельзя допустить, чтобы ЧП в сфере информбезопасности становились причиной столкновений государств и приводили к взаимным обвинениям, пишет газета «Известия».