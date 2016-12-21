Будапешт превратили в военную зону после теракта в Берлине

Будапешт, 21 декабря. Венгерские правоохранительные органы были переведены в режим повышенной боевой готовности после теракта в Берлине. Об этом журналистам в среду сообщил министр внутренних дел Венгрии Шандор Пинтер.

Согласно предварительным данным, в Будапешт введены бронетранспортеры, которые будут базироваться вблизи мест скопления людей и административных зданий. Кроме того, улицы города патрулируют вооруженные сотрудники Антитеррористического центра Венгрии.

Напомним, ранее стало известно о том, что в 2017 году президент Российской Федерации Владимир Путин планирует посетить Венгрию.

Читайте по теме: Стало известно, какие меры безопасности примут в Москве после теракта в Берлине