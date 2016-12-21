Почти две тысячи семей военнослужащих получат квартиры в Москве к Новому году

Москва, 21 декабря. Около двух тысяч военнослужащих получат ключи от новых квартир в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«В канун Нового года Главное управление обустройства войск передало под заселение в Департамент жилищного обеспечения Минобороны России 1805 квартир в столичных новостройках, полностью готовых к приему новоселов», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что военнослужащие получат квартиры в новых домах на улице Синявинская, 11 (корпус 3 и 4), ул. Левобережная, д. 4 (корпуса 11 и 18) и на ул. Полины Осипенко, д. 8 (корпус 2).

Новый микрорайон, где будут проживать военнослужащие, стал вторым столичным районом для военных. Новый микрорайон состоит из 14 многоэтажных домов на 4587 квартир.