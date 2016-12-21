Ямальское МЧС предупредило жителей о морозе до минус 500 градусов

Салехард, 21 декабря. Жителей Ямало-Ненецкого автономного округа предупредили о похолодании до минус 500 градусов. Шокирующее уведомление МЧС уже превратилось в настоящий мем в соцсетях.

Бурную реакцию Рунета уже прокомментировали в оплошавшем ведомстве. По словам представителей ГУ МЧС, ошибка, скорее всего, произошла из-за преобразования текста оператором рассылки.

«Автор сообщения все написал верно, он указал температуру как минус 50 и добавил символ „градусов“. Во время рассылки этот знак превратился в цифру ноль и в таком виде смс была разослана всем пользователя», — рассказали Ura.ru в пресс-службе ведомства.

Отметим, что сейчас на Ямале температура упала до минус 50 градусов.



