Луганск ждет гумконвой из России с новогодними подарками

Луганск, 21 декабря. 59-й гумконвой из России прибудет в Луганск 22 декабря, сообщили в пресс-службе МЧС России.

В Донбасс из России направляются 40 автомобилей с более чем 400 тонн гуманитарной помощи, в которую входят медикаменты, питание, новогодние подарки и предметы первой необходимости.

«В Ростовской области завершилось формирование 59-й колонны МЧС России с гуманитарной помощью, — рассказали представители российского ведомства. — Ее выход из Донского спасательного центра МЧС России состоится утром 22 декабря 2016 года».

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