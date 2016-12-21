Дипломаты РФ ожидают встречи с задержанными «российскими хакерами» в Тунисе

Тунис, 21 декабря. Представители российской дипмиссии в Тунисе прокомментировали задержание троих граждан РФ. Местные СМИ сообщили, что россиян задержали в провинции Сус.

Полиция якобы изъяла у них крупную сумму денег, а также оборудование для взлома международных сетей телефонной связи. Имена задержанных не назвали, уточнив лишь, что их возраст составляет от 24 до 30 лет.

«Посольство РФ в Тунисе ожидает в четверг допуска дипломатов к задержанным иностранцам, у которых, по данным СМИ, было найдено хакерское оборудование» — заявил собеседник агентства РИА Новости.

Кроме того, в диппредставительстве сообщили, что уже попросили МИД Туниса прояснить ситуацию и организовать встречу с задержанными.