Фото предполагаемого берлинского террориста появилось в Сети

Берлин, 21 декабря. Фото подозреваемого в берлинском теракте появилось в Сети. Им оказался 21-однолетний Анис Амир — выходец из Туниса, который приехал в Германию в начале года в поисках политического убежища.

Полиция полагает, что он является членом одной из террористических организаций исламского толка, вооружен и крайне опасен. По словам сотрудников правоохранительных органов, в кабине грузовика, который протаранил толпу на рождественской ярмарке в Берлине, нашли следы крови, которые свидетельствуют о том, что террорист может быть ранен, передает Daily Mail.

Как сообщает Ura.Ru, ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ДАИШ).

First picture of Berlin Christmas market massacre suspect https://t.co/NQe074gD0J pic.twitter.com/kdfNIVV0Rc — Daily Mail Online (@MailOnline) December 21, 2016



