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Останки древней птицы рассказали, каким был климат Арктики 90 млн лет назад
Технологии

Останки древней птицы рассказали, каким был климат Арктики 90 млн лет назад

Вчера 15:18
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Останки древней птицы рассказали, каким был климат Арктики 90 млн лет назад

Оттава, 21 декабря. Палеонтологи из Канады и США по останкам доисторической птицы возрастом 90 миллионов лет сделали выводы о том, каким был климат в Арктике 90 миллионов лет назад.

По словам ученых, Арктика в те очень далекие времена по климату была похожа на современную Флориду. Древняя птица Tingmiatornis arctica имела зубы для ловли крупных хищных рыб и была дальним предком современных чаек, сообщает «Индикатор».

При помощи полученных данных ученые смогли описать изменения климата, произошедшие в верхнем меловом периоде, когда жили эти птицы. Ранее считалось, что данный регион был более теплым, но зимой все равно покрывался льдом. Но, как говорят теперь ученые, источники пищи открытой птицы могли существовать только в достаточно теплом климате. Температура там была до 28 градусов тепла.

Ранее стало известно, что вскоре российские ученые смогут отслеживать изменения климата в Арктике через спутник. Также, как сообщает Газета.Ru, ВКС России усилят контроль воздушного пространства над Арктикой.

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Таисия Григорьева
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