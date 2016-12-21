Недавнее расширение антироссийских санкций повлечет за собой адекватный ответ Москвы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Разумеется, уже по устоявшейся практике с российской стороны будут приняты адекватные меры. Можно только еще раз выразить сожаление и непонимание такого деструктивного упорства со стороны наших американских коллег», — приводит Песков позицию Кремля. Впрочем, какими именно будут эти меры, пресс-секретарь Владимира Путина уточнять не стал.
Напомним, что ранее Минфин США объявил о расширении санкций против России в связи с событиями на Украине. В обновленный санкционный список США попали два российских танкера, восемь организаций и семь частных лиц.
Каким может быть ответ России на подобную политику? До каких пор Белый дом и другие властные структуры США будут продолжать свою санкционную войну против РФ? С этими вопросами Федеральное агентство новостей обратилось к политологу Сергею Михееву.
Срок работы администрации Барака Обамы, напоминает эксперт, приближается к концу. В связи с этим Белый дом и его союзники на мировой арене стремятся сделать все возможное для того, чтобы затруднить деятельность будущей администрации Дональда Трампа. И это касается не только санкционных списков.
«Я думаю, что все это будет длиться до 20 января. Обама и его команда постараются сделать все возможное до конца срока своих полномочий. Канада, к примеру, пролоббировала запрет на бурение в Арктике, они пытаются протолкнуть вопрос расширения санкций и так далее. Все, что можно успеть сделать до 20 января 2017 года, Обама постарается сделать. Вопрос в том, как его решения будут исполняться. Это зависит уже от новой власти. История такая: уходящая команда пытается максимально обставить нового президента Трампа красными флажками», — отмечает Сергей Михеев.
После того как нынешний президент США уйдет со своего поста, Трампу придется либо очень долго отменять все то, что Обама сделал, либо смириться с этим. В последнем случае Трампу также придется смириться и с тем, что в своей внешней и внутренней политике он будет вынужден двигаться по тому коридору, который Обама для него подготовил.
Россия, считает политолог, несколько повременит, прежде чем отвечать на вчерашнее расширение санкционных списков.
«Мы будем ждать новой администрации и ее позиционирования. Все зависит от того, как она себя поведет. Если она поведет себя по-новому, то и мы будем искать новые подходы. Если она будет продолжать прежний курс, то тогда мы будем обсуждать ответ на расширения американских санкций. Сейчас, я думаю, не будет ничего, кроме риторической реакции. Мы будем ждать действий Трампа», — подводит итог Михеев.