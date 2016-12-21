Недавнее расширение антироссийских санкций повлечет за собой адекватный ответ Москвы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Разумеется, уже по устоявшейся практике с российской стороны будут приняты адекватные меры. Можно только еще раз выразить сожаление и непонимание такого деструктивного упорства со стороны наших американских коллег», — приводит Песков позицию Кремля. Впрочем, какими именно будут эти меры, пресс-секретарь Владимира Путина уточнять не стал.

Напомним, что ранее Минфин США объявил о расширении санкций против России в связи с событиями на Украине. В обновленный санкционный список США попали два российских танкера, восемь организаций и семь частных лиц.

Каким может быть ответ России на подобную политику? До каких пор Белый дом и другие властные структуры США будут продолжать свою санкционную войну против РФ? С этими вопросами Федеральное агентство новостей обратилось к политологу Сергею Михееву.

Срок работы администрации Барака Обамы, напоминает эксперт, приближается к концу. В связи с этим Белый дом и его союзники на мировой арене стремятся сделать все возможное для того, чтобы затруднить деятельность будущей администрации Дональда Трампа. И это касается не только санкционных списков.

«Я думаю, что все это будет длиться до 20 января. Обама и его команда постараются сделать все возможное до конца срока своих полномочий. Канада, к примеру, пролоббировала запрет на бурение в Арктике, они пытаются протолкнуть вопрос расширения санкций и так далее. Все, что можно успеть сделать до 20 января 2017 года, Обама постарается сделать. Вопрос в том, как его решения будут исполняться. Это зависит уже от новой власти. История такая: уходящая команда пытается максимально обставить нового президента Трампа красными флажками», — отмечает Сергей Михеев.

После того как нынешний президент США уйдет со своего поста, Трампу придется либо очень долго отменять все то, что Обама сделал, либо смириться с этим. В последнем случае Трампу также придется смириться и с тем, что в своей внешней и внутренней политике он будет вынужден двигаться по тому коридору, который Обама для него подготовил.

Россия, считает политолог, несколько повременит, прежде чем отвечать на вчерашнее расширение санкционных списков.