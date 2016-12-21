Под Дебальцево раненых бойцов ВСУ эвакуируют на разбитых «жигулях»

Дебальцево, 21 декабря. Волонтер так называемой «АТО» обвинил президента Украины Порошенко и командование ВСУ в отсутствии машин скорой помощи около Дебальцево.

Украинский волонтер заявил, что власти страны не удосужились обеспечить военнослужащих специальными машинами для эвакуации раненых и подвоза боеприпасов. По сообщению волонтера не передовую бойцы едут на «разбитых в хлам «жигулях», а обратно тяжелораненных вывозят на личном транспорте волонтеров. Машины «кугуар» и простые микроавтобусы, обещанные министерством обороны Украины, стоят в Киеве. Боеприпасы на передовую также подвозят украинские добровольцы, что запрещено принципами волонтерской деятельности при боевых действиях.