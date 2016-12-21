Петербуржец похитил собственного сына у бывшей супруги

Санкт-Петербург, 21 декабря. В Петербурге разыскивают шестилетнего мальчика, которого похитил собственный отец.

По данным судебных приставов, маленький Даниил по решению Петроградского районного суда Петербурга должен был остаться жить с мамой, однако отец ребенка не согласился с данным решением. Мужчина забрал мальчика и скрылся вместе с ним, сообщает «Комсомольская правда в Петербурге».

В сентябре похожий случай произошел в Тульской области, где отец похитил двоих сыновей 2007 и 2009 года рождения. Мальчиков силой увели из школы в поселке Рассвет, посадили их в машину и увезли в неизвестном направлении. Спустя два дня следователи обнаружили детей в Москве, сообщала «Газета.ру».