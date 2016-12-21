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Клинцевич об убийстве посла: Достанем всех виновных — или посадим, или уничтожим
Политика

Клинцевич об убийстве посла: Достанем всех виновных — или посадим, или уничтожим

Вчера 15:01
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Клинцевич: Достанем всех виновных в убийстве посла и — или посадим, или уничтожим

Депутаты Государственной думы на своем последнем в 2016 году заседании почтили минутой молчания память российского посла в Турции Андрея Карлова, застреленного два дня назад в Анкаре турецким фанатиком. Госдума приняла заявление в связи с этим преступлением, которое парламентарии квалифицировали как теракт.

В принятом документе депутаты призвали к усилению мер безопасности для посольств, в первую очередь на Ближнем Востоке, и заявили, что никому не удастся сорвать создание «подлинной антитеррористической коалиции».

За резолюцию проголосовали 428 депутатов Госдумы, один человек воздержался, голосов «против» не было. В документе Госдума сурово осудила убийство посла и выразила «чувство искреннего возмущения» в связи с этим преступлением.

«Убийство дипломатического представителя — тягчайшее преступление, грубейшим образом попирающее нормы международного права, — говорится в документе. — Виновные в совершении этой чудовищной провокации, как исполнители, так и те, кто направлял руку террориста, разжигая русофобию, межнациональную, межрелигиозную и межконфессиональную вражду, экстремизм и фанатизм, должны понести заслуженное наказание».

В заявлении говорится, что к преступлению причастны, в том числе те, кто является «спонсорами террористической деятельности».

Убийство посла Андрея Карлова

Также в документе выражается уверенность, что «российско-турецкое сотрудничество, невзирая на все усилия его противников, будет по-настоящему эффективным и созидательным».

Заявление коллег по нижней палате российского парламента Федеральному агентству новостей прокомментировал первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.

«Я дал оценку этому чудовищному преступлению сразу же, как только узнал о подлом убийстве нашего посла, — напомнил Клинцевич. — Поэтому я, естественно, полностью поддерживаю заявление, принятое Госдумой, тем более, что по прошествии двух дней депутаты обладают более конкретизированной и полной информацией, на основании которой и был принят этот документ. Это заявление я считаю крайне своевременным, правильным и очень необходимым».

Первый зампред комитета по обороне СовФеда отметил, что нет ничего удивительного в том, что кое-кто на Западе (в том числе на Украине и в США) пытается тем или иным способом «оправдать» террориста, убившего российского посла.

«Меня это совершенно не удивляет, — отметил сенатор. — А как еще на Западе могут к этому относиться, когда в этом преступлении прослеживается не только роль террористических организаций, но и появляются весьма серьезные подозрения, что за всей этой историей может стоять работа западных спецслужб?».

Но провокация, направленная на то, чтобы снова поссорить Россию и Турцию, не прошла, отметил Клинцевич.

«Вызов, который этим подлым преступлением пытались нам бросить, направлен на то, чтобы в очередной раз попытаться дискредитировать Россию в глазах мировой общественности, показать нашу страну в невыгодном свете, запустить различные конспирологические теории. Те, кто стоит за убийством нашего посла, совершили преступление против человечности. Это акт терроризма, который требует безоговорочного осуждения. Мы проведем полное расследование и, поверьте, достанем каждого, кто причастен к убийству, и — или посадим, или уничтожим», — предупредил Франц Клинцевич.

комментарии
Анна Кириллова
#франц клинцевич #госдума #андрей карлов #убийство посла
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