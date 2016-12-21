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ВКС РФ получат более 900 новейших самолетов и вертолетов к 2020 году
Россия

ВКС РФ получат более 900 новейших самолетов и вертолетов к 2020 году

Вчера 14:46
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ВКС РФ получат более 900 новейших самолетов и вертолетов к 2020 году

Москва, 21 декабря. Летчики Воздушно-космических сил России получат на вооружение более 900 единиц новейшей и модернизированной техники до 2020 года, сообщает командование ВКС РФ.

Эта информация была озвучена на научно-технической конференции «Воздушно-космическая сфера как фактор взаимной безопасности». Государственная программа вооружения предусматривает поставку в ВС нового вооружения, а также ремонт и модернизацию еще более 900 самолетов и вертолетов. В войска должны поступить около десяти космических аппаратов обнаружения стартов межконтинентальных баллистических ракет. ВКС РФ создаст замкнутое радиолокационное поле и нарастит авиагруппы на основных стратегических направлениях.

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Алексей Громов
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