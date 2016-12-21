СМИ развенчали миф о переговорах Обамы и Путина по «красному телефону»

Вашингтон, 21 декабря. Администрация Обамы впервые связалась в Кремлем в октябре 2016 по спутниковой связи и защищенной электронной почте, а не по «красному телефону», как сообщалось ранее, передает NBC-News

Российский президент Владимир Путин получил сообщение Барака Обамы, переданное по защищенной электронной почте. По данными американского телеканала, президент США обратился к Путину по спутниковой связи, а общение происходило по переписке.

Как отмечает NBC-News, почта используется редко, но Обама прибег к ней для предупреждения российского лидера о серьезной позиции в отношении якобы имевших место атак русских хакеров. Как сообщало ранее агентство НСН, многие эксперты видят в попытках обвинить Москву в хакерских атаках стремление оправдать провал Хиллари Клинтон.