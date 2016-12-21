Путин одобрил подписание договора о Таможенном кодексе ЕАЭС

Москва, 21 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал предложения правительства страны о подписании договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующее распоряжение главы государства было опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Считать целесообразным осуществить подписание договора на заседании Высшего Евразийского экономического совета», — указано в документе.

Напомним, ранее стало известно о том, что президент России Владимир Владимирович Путин планирует провести расширенное заседание коллегии министерства обороны.

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