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Боевики в Алеппо освобождают пленных бойцов сирийской армии
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Боевики в Алеппо освобождают пленных бойцов сирийской армии

Вчера 14:44
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Боевики в Алеппо освобождают пленных бойцов сирийской армии

Алеппо, 21 декабря. Бандформирования начали отпускать в Алеппо пленных военнослужащих Сирии в рамках договоренности о выводе из города боевиков.

Боевики 21 декабря передали правительственным войскам Сирии бойца САР, который находился в плену в Алеппо. Это произошло на блокпосту в районе Эль-Амирия на юге города.

Известно, что сирийский военнослужащий провел в плену четыре года. Передача пленного состоялась в рамках договоренностей о выводе боевиков из Алеппо по спецкоридору.

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Катерина Тимошенская
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