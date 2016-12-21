Ракка: террористы ИГ выбиты из 97 деревень

Дамаск, 21 декабря. По последним данным, арабо-курдские силы, действующие в районе сирийского города Ракка за последние дни сумели освободить от террористов «Исламского государства» 97 деревень. Вооруженные силы коалиции СДС продолжают преследовать боевиков ИГ, объявила представитель штаба коалиции Джейхан Шейх-Ахмед.

«За 10 дней освободили территорию в 1,3 тыс кв км в западной части провинции Ракка. В ходе боестолкновений были уничтожены 96 наемников из группировки «Исламское государство», еще семерых взяли в плен», — объявили в штабе коалиции.

Как отметила Шейх-Ахмед, саперы СДС обезвредили 550 мин и фугасов, установленных боевиками ИГ (террористическая группировка запрещена в РФ).