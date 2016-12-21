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МВД объяснило, почему журналисты «Ревизорро» не могут устраивать проверки ресторанам
Общество

МВД объяснило, почему журналисты «Ревизорро» не могут устраивать проверки ресторанам

21.12.2016 14:46
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МВД объяснило, почему журналисты «Ревизорро» не могут устраивать проверки ресторанам

Москва, 21 декабря. МВД России разъяснило, что действия журналистов программы "Ревизорро" неправомерны, проверки в ресторанах может устраивать только Роспотребнадзор.

Целью авторы телепередачи заявляют проверку и фиксацию нарушений хранения продуктов и несоблюдение санитарных правил в отелях и ресторанах России. В МВД напомнили, что «функцию по организации и осуществлению государственного санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в области защиты прав потребителей осуществляет Роспотребнадзор».

В МВД заметили, что журналисты могут искать, запрашивать, получать и распространять информацию, посещать государственные органы и организации, предприятия и учреждения, органы общественных объединений либо их пресс-службы, передает ТАСС. Работники СМИ могут делать аудио- и видеозаписи, но не могут своей работой подменять деятельность госорганов.

Ранее, как сообщала Газета.Ru, ведущая данной телепрограммы Лена Летучая намерена открыть сеть кафе после завершения телепроекта.

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Таисия Григорьева
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