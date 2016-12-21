Джураева возглавила российский центр космической инфраструктуры

Москва, 21 декабря. Исполняющая обязанности директора «Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» Рано Джураева в среду официально возглавила организацию.

«Комиссия под председательством первого заместителя генерального директора госкорпорации Роскосмос Александра Иванова единогласно приняла решение о назначении генеральным директором предприятия Рано Джураевой», — сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Отметим, что до своего назначения Джураева работала на руководящих постах в Airport Management Company Ltd, «Группе Синтез», «Базовом элементе» и других организациях.