Убийца российского посла в Турции охранял Эрдогана

Анкара, 21 декабря. Убийца российского посла в Турции около восьми раз обеспечивал безопасность президента Турции Реджепа Эрдогана с момента попытки государственного переворота в июле 2016 года. Об этом сообщает турецкая газета Hurriyet .

По данным издания, с 15 июля 2016 года убийца российского посла Мевлют Мерт Алтынташ восемь принимал участие в полицейских операциях по обеспечению безопасности президента Турции.

Также сообщается, что в ночь, когда произошла попытка госпереворота в Турции, Алтынташ отпросился с работы под предлогом плохого самочувствия, однако что делал в ту ночь убийца посла остается неизвестным.