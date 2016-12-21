«Джейш аль-Фатх» взяла на себя ответственность за убийство посла РФ в Турции

Анкара, 21 декабря. Боевики террористической группировки «Джейш аль-Фатх» взяли на себя ответственность за убийство российского посла Андрея Карлова в Турции.

Об этом сообщает телеканал «Ас-Сумария». По данным источника канала, ответственность за убийство посла РФ в Анкаре взяла на себя вооруженная коалиция «Джейш аль-Фатх».

Напомним, дипломата расстреляли на открытии выставки в Анкаре 19 декабря. В Турции, по последним данным, задержаны уже 12 человек в рамках расследования преступления.

Группировка «Джейш аль-Фатх» является ветвью запрещенной в России «Аль-Каиды».